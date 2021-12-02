احدث الأخبار

العراق يسجل 741 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة
أبرز المواد
 مهرجان الحمضيات الأول بحائل يواصل فعالياته وسط حضور كثيف
أبرز المواد
 الداخلية: تلقي الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار ظهور حالة محصن عبر “توكلنا”
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة تحذر من التعامل مع منظمي رحلات العمرة غير المرخصين
أبرز المواد
 منطقة “أوايسس” تستقبل زوار موسم الرياض 2021 بالمزج بين الأصالة وعناصر الفخامة
أبرز المواد
 قطر تتأهل لـ ربع نهائي مونديال العرب بعد الفوز على عمان
أبرز المواد
 50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك
أبرز المواد
 أبرز جهود وزارة الداخلية في أسبوع (فيديو)
أبرز المواد
 بشراكة مع كاوست.. ماكلارين يدخل بأفضلية الأرض في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا ١
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 17 ألف كرتون تمر في اليمن
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل 38 إصابة بفيروس كورونا وتعافي 24 حالة
أبرز المواد
 الاتصالات تغطي حلبة الفورمولا1 بدوائر إنترنت عالية السرعة بتقنية 5G
أبرز المواد
عاجل

الداخلية: تلقي الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار ظهور حالة محصن عبر “توكلنا”

العراق يسجل 741 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة

العراق يسجل 741 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة

أبرز المواد
مهرجان الحمضيات الأول بحائل يواصل فعالياته وسط حضور كثيف

مهرجان الحمضيات الأول بحائل يواصل فعالياته وسط حضور كثيف

أبرز المواد
الداخلية: تلقي الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار ظهور حالة محصن عبر “توكلنا”

الداخلية: تلقي الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار ظهور حالة محصن عبر “توكلنا”

أبرز المواد
وزارة الحج والعمرة تحذر من التعامل مع منظمي رحلات العمرة غير المرخصين

وزارة الحج والعمرة تحذر من التعامل مع منظمي رحلات العمرة غير المرخصين

أبرز المواد

50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك

50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك
https://almnatiq.net/?p=1077882
المناطق_متابعات

أدى نحو 50 ألف مصلٍ، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن الفلسطينيين أدوا الصلاة رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، والتي حالت دون وصول المئات من أبناء الشعب الفلسطيني إليه.

وأشارت المصادر الى ان قوات الاحتلال نشرت حواجزها العسكرية في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى خاصة عند باب العامود، واعتقلت الشاب المقدسي محمد نمر، واحتجزت اثنين آخرين لساعات ولم تفرج عنهم إلا بعد انتهاء صلاة الجمعة.

روابط ذات صلة

الأردن تثمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالقدس

الأردن تثمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بالقدس
إصابة عشرات الفلسطينيين بـ”الرصاص المطاطي” في بيتا

إصابة عشرات الفلسطينيين بـ”الرصاص المطاطي” في بيتا
توافد زائري المسجد النبوي لزيارة روضته الشريفة والاستعداد لأداء صلاة الجمعة (فيديو)

توافد زائري المسجد النبوي لزيارة روضته الشريفة والاستعداد لأداء صلاة الجمعة (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*