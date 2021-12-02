50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى المبارك

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أدى نحو 50 ألف مصلٍ، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن الفلسطينيين أدوا الصلاة رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، والتي حالت دون وصول المئات من أبناء الشعب الفلسطيني إليه.

وأشارت المصادر الى ان قوات الاحتلال نشرت حواجزها العسكرية في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى خاصة عند باب العامود، واعتقلت الشاب المقدسي محمد نمر، واحتجزت اثنين آخرين لساعات ولم تفرج عنهم إلا بعد انتهاء صلاة الجمعة.