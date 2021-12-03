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منطقة “أوايسس” تستقبل زوار موسم الرياض 2021 بالمزج بين الأصالة وعناصر الفخامة

منطقة “أوايسس” تستقبل زوار موسم الرياض 2021 بالمزج بين الأصالة وعناصر الفخامة
https://almnatiq.net/?p=1077885
المناطق_واس

تنطلق غدًا فعاليات منطقة أوايسس، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، المتخصصة في خلق تجربة شتوية ترفيهية متكاملة، تمزج بين أصالة المكان وعناصر الفخامة العالمية، إذ تقدم لزوارها تجربة ثرية ومتنوعة وسط رمال الصحراء الذهبية .

وتتميز أوايسس بموقعها الصحراوي شمال العاصمة الرياض، الممتد على مساحة 1.3 مليون م2، تتقاسمها ثماني مناطق، تحوي مطاعم ومخيمات ومتاجر للتسوق ومواقع للحفلات، إضافة إلى الألعاب الترفيهية والفعاليات الفنية.

وتحوي المنطقة عددًا من زوايا الفن التي تتخذ من الرمال متحفًا تستعرض فيه أعمالالفنانين السعوديين من منحوتات وجداريات وفن الجرافيتي، الذي يعكس الثقافة النجدية وإرثها الغني.

وتتيح المنطقة لزوارها الاستمتاع بالجلسات المميزة بين النخيل على أنغام الموسيقى، كما تقدم لهم في الوقت نفسه أطباقًا إيطالية على أنغام سحر أوروبا العريقة، وأصنافًا تأخذهم إلى شوارع ميلان وأنغام البندقية وزوارقها عبر نكهات جريئة وغير معتادة، في تجربة استثنائية تُمتّع جميع الحواس، وتضفي ألوانًا من البهجة والسرور، وتمنح زوار موسم الرياض 2021 تجربة التسوق بين الرمال في أكثر من 25 علامة تجارية محلية ودولية، ودور الأزياءوالإكسسوارات والمنتجات الشبيهة بالثقافة السعودية.

وتشمل أوايسس ثماني مناطق رئيسة، تتمثل في: منطقة التسوق، تراث نجد، المنطقة الترفيهية، الفنون، مطاعم عالمية، دكة الأوايسس،اللاونجات الموسيقية، منطقة “glamps”.

وتستهدف المنطقة جميع شرائح المجتمع من أفراد وعائلات، في طابع عام يستقطب الباحثين عن الهدوء بعيدًا عن الأجواء الصاخبة للمدن، إذتتوفر في المنطقة تجربة الهدوء والفخامة بين كثبان النفود الرملية، مع تهيئة أجواء مريحة وفاخرة للزوار تمكنهم من الاستمتاع بفعالياتالمنطقة والبقاء فيها لأطول فترة ممكنة.

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