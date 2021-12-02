قطر تتأهل لـ ربع نهائي مونديال العرب بعد الفوز على عمان

المناطق ـ متابعات

حقق المنتخب القطري، فوزا كبيرا، اليوم الأربعاء، على عمان، ضمن مباريات كأس العرب المقامة حاليا في الدوحة.

وضمن المنتخب القطري تأهله إلى ربع نهائي مونديال العرب قطر2021 بفوزه 2 – 1 على عمان.

سجل هدف قطر أكرم عفيف من علامة الجزاء في الشوط الأول، وخطف المنتخب العماني التعادل في الشوط الثاني عن طريق خالد الهاجري، لكن المنتخب القطري خطف هدف الفوز في الدقيقة (97) من عمر المباراة بعد تدخل تقنية الفيديو.

ورفع المنتخب القطري رصيده إلى (6) نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد عمان عند نقطة واحدة، والعراق بنقطتين مقابل نقطة واحدة أيضا للبحرين.