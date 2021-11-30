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وزارة الحج والعمرة تحذر من التعامل مع منظمي رحلات العمرة غير المرخصين

وزارة الحج والعمرة تحذر من التعامل مع منظمي رحلات العمرة غير المرخصين

أبرز المواد

وزارة الحج والعمرة تحذر من التعامل مع منظمي رحلات العمرة غير المرخصين

وزارة الحج والعمرة تحذر من التعامل مع منظمي رحلات العمرة غير المرخصين
https://almnatiq.net/?p=1077894
المناطق_مكة

حذرت وزارة الحج والعمرة الراغبين بأداء مناسك العمرة من التعامل مع منظمي رحلات العمرة غير المرخصين.

وحثت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين والزائرين من الانسياق خلف الإعلانات الاحتيالية في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ فورًا عن أي مكتب أو شركة أو معرّف يدّعي تنظيم خدمات العمرة.

وأوضحت الوزارة أن لجان المراقبة والمتابعة بالوزارة رصدت حالات فردية لمنظمين عمرة غير مصرّحين ينشرون إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تمرير البلاغات للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

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