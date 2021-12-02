مهرجان الحمضيات الأول بحائل يواصل فعالياته وسط حضور كثيف

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يواصل مهرجان الحمضيات في نسخته الأولى بمنطقة حائل والذي تنظمه الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بحائل اليوم أنشطته وفعالياته بحضور كثيف من الجمهور والزوار والمزارعين وعدد من السائحين من دول الخليج وذلك على أرض مركز خدمات المزارعين بالقاعد.

واشتمل المهرجان على عدة فعاليات منها ورش ومسابقات، ومشاركة للأسر المنتجة ومسرح للطفل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المشرف العام على المهرجان المهندس خالد بن عبدالمحسن الباتع أن مهرجان الحمضيات يُعدّ أحد المهرجانات الزراعية التي ستسهم في انتعاش المجال السياحي والاقتصادي وتعزز وتشجع على الاستفادة من موارد وإمكانيات المزارع المختلفة.

وأضاف الباتع أن المهرجان شهد أقبال كبير، من مختلف فئات المجتمع، حيث تحول المهرجان إلى مزار سياحي وتسويقي في المنطقة , لافتاً إلى أن الترتيبات للنسخة الثانية ستبدأ الأسبوع المقبل لضمان تطوير المهرجان ووضعه في المكانة اللائقة بالمنطقة وبأهمية حائل على مستوى توفير الأمن الغذائي .

وجرى خلال المهرجان توزيع عشرات الآلاف من الشتلات الزراعية بخاصة الحمضيات لتعزيز وتشجيع جهود المزارعين في الوصول إلى المستهدفات المطلوبة.