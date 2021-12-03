سلمان لأبحاث الإعاقة يناقش إطلاق منصة إلكترونية دولية للبحث العلمي

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استقبل أمين عام مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي بمقر المركز في حي السفارات بالرياض، رئيس الشراكات الإستراتيجية لمجلة سبرينغر نيتشر جون جيلياني.

وبحث اللقاء أوجه التعاون في مجالات الدراسات والبحوث العلمية، وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز التواصل العلمي بين المركز والمجلة واثراء العمل البحثي ذات العلاقة بقية الإعاقة، كما قدمت نبذة تعريفية عن المركز ودوره في مجالات الدراسات العلمية والمختبرات والبحوث الميدانية عن الإعاقة ومسبباتها وطرق التصدي لها، بالإضافة إلى تحسين ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تهيئة بيئة مناسبة لهم تمكنهم من المشاركة في بناء المجتمع، بالإضافة إلى أيضاح رغبة المركز في دعم مجتمع أبحاث الإعاقة من خلال إنشاء منصة إلكترونية تعني بنشر أبحاث المركز لدى جمهور عريض من المختصين والمهتمين حول العالم.

وأوضح أمين عام المركز أن المنصة تتضمن موقع إلكتروني عالي الجودة تحمل علامة KSCDR ، يشتمل على تقارير حول تأثيرات أحدث الأبحاث والمنشورات المطبوعة في المجالات المتعلقة بعلوم الإعاقة. مؤكداً أن المركز في إطار تفعيل خطط تعكس دوره العلمي البارز في مجال البحثي العلمي لقضية الإعاقة.

يذكر أن مجلة سبرينغر نيتشر هي مجلة دورية علمية أسبوعية بريطانية تصدر باللغة الإنجليزية لها مكاتب رئيسية في لندن ونيويورك وبرلين وشنغهاي وطوكيو، ومكاتب حول العالم. ويصل قرائها إلى أكثر من تسعة ملايين شخص، وتعتبر من أبرز المجلات التي تعنى بنشر الدوريات العلمية في العالم، وقد نشرت لأول مرة في نوفمبر 1869. ومؤخراً أصبحت تصدر باللغة العربية.