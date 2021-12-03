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حجر صحي إجباري للقادمين إلى الجزائر من 8 دول إفريقية

حجر صحي إجباري للقادمين إلى الجزائر من 8 دول إفريقية
موعد نهاية فيروس كورونا
https://almnatiq.net/?p=1077917
المناطق ـ واس

أعلنت الجزائر اليوم فرض حجر صحي إجباري للقادمين اليها من 8 دول إفريقية والتي سجلت حالات للمتحور “أوميكرون “.

 

وأوصت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء فيروس كورونا بضرورة اتخاذ تدابير احترازية أخرى، كفرض الجواز الصحي لدخول الأماكن العامة المغلقة.

 

وقال المتحدث باسم اللجنة رياض مهياوي في تصريح صحفي : إنه تم اعتماد فرض حجر صحي لمدة 5 أيام على كل الوافدين من 8 دول إفريقية سجلت إصابات بالمتحور الجديد “أوميكرون ، إضافة إلى اللجنة أوصت بضرورة تقديم شهادة فحص كورونا “pcr” أثناء الدخول والمغادرة وهي من بين الإجراءات الاحترازية لتجنب دخول هذا المتحور للبلاد وتفادي حدوث موجة أخرى من الوباء.

 

كما أوصت اللجنة حسب المتحدث بضرورة توسيع العمل بالجواز الصحي بالفضاءات العامة المغلقة بالإضافة إلى تشديد الرقابة بالمطارات والموانئ لتعزيز الوقاية في ظل التحولات الراهنة لكوفيد- 19.

 

وأضاف أنه بموجب الجواز الصحي سيتم إخضاع بعض الفئات لإجبارية التلقيح للمنتسبين لقطاعات الصحة والتعليم باعتباره الحل الوحيد–حسب المتحدث- لتجنب تفشي الوباء.

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