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يوم التطوع السعودي العالمي في فرع وزارة الموارد بتبوك

يوم التطوع السعودي العالمي في فرع وزارة الموارد بتبوك
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المناطق- تبوك- علي العميري
يستعد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك للاحتفال ((بيوم التطوع السعودي العالمي) والذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام، بالتعاون مع أمانة منطقة تبوك وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ومشاركة العديد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والفرق التطوعية،  يوم الاحد الموافق 01/05/1443هـ ، وكذلك إطلاق  «مبادرة تبوك الخضراء»، وإقامة العديد من المبادرات والفعاليات في المنطقة.
ويتميز احتفال هذا العام بالتوعية إلى حماية البيئة والحد من التلوث، وللمشاركة في  تحقيق مستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء”، الهادفة إلى زراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء مناطق المملكة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة
وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك أ.منيف بن هابس الحربي ان يوم التطوع السعودي العالمي يأتي تحقيقا لأحد أهداف رؤية المملكة 2030 والمتمثل في الوصول إلى مليون متطوع، عبر منصة العمل التطوعي والتي تعد بيئة آمنة لتنظيم وضبط العلاقة بين المتطوعين والجهات الموفرة للفرص التطوعية في القطاعات الحكومية وغير الربحية والخاصة، وتأتي إضافة إلى إسهامها في وصول المتطوعين للفرص التطوعية بكل يسر وسهولة

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