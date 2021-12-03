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هاميلتون الأسرع في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة السعودية الكبرى

هاميلتون الأسرع في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة السعودية الكبرى
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سجل البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس،اليوم الجمعة، أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2021م، الذي يقام يوم الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وسجل السائق البريطاني أسرع زمن للفة حيث سجل دقيقة و786ر29 ثانية. وجاء ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، والذي يتصدر جدول الترتيب بفارق ثمان نقاط أمام هاميلتون، في المركز الثاني.

واستطاع مرسيدس أن يعيد سرعته في السباقات الأخيرة، ولكن فيرستابن تزعم الأجزاء الأولى من التجربة الحرة الأولى وجاء خلف هاميلتون بفارق 056ر0 ثانية، وجاء فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس الثاني، في المركز الثالث.

ويحتاج فيرستابن لـ18 نقطة أكثر من هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، لحسم التتويج بأول ألقابه، في سباق يوم الأحد، لكي لا يكون بحاجة لحسم اللقب في السباق الأخير في أبو ظبي الأسبوع المقبل.

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