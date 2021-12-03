بعد توقعه استقالة “قرداحي”.. محمد الشقاء: موقف السعودية والخليج لن يتغير

المناطق ـ خاص

أعاد مستخدمو موقع تويتر، تغريدة لـ الإعلامي محمد الشقاء المستشار الإعلامي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والتي دونها في 11 سبتمبر 2021، وقال فيها إن “إقالة جورج قرداحي ستكون قبل نهاية 2021.. احفظوا هذه التغريدة”.

وأكد الشقاء في تغريدة له، اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي بـ تويتر: “كما قلت لكم.. جورج قرداحي لن يستمر وسيقال من منصبه قبل نهاية 2021م.. وتأكدوا؛ فإن ذلك لن يغير موقف السعودية والخليج ما دام حزب الله هو المتحكم في مفاصل دولة لبنان المحتلة”.

كما قلت لكم.. #جورج_قرداحي لن يستمر وسيقال من منصبه قبل نهاية 2021م.. وتأكدوا؛ فإن ذلك لن يغير موقف السعودية والخليج ما دام #حزب_الله هو المتحكم في مفاصل دولة #لبنان المحتلة.#إقالة_جورج_قرداحي pic.twitter.com/hxZaFRXZR8 — محمد الشقاء (@Alshega) December 3, 2021

وقدم جورج قرداحي، اليوم الجمعة، استقالته للحكومة اللبنانية التي يرأسها نجيب ميقاتي، وسط ترحيب عربي واسع.

وخلال الأيام الماضية، تصدر هاشتاج “إقالة جورج قرداحي” مختلف وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة والدول العربية، وذلك على خليفة تصريحات غير لائقة أدلى بها في وقت سابق.