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متزوج من 4 نساء ولا ينام إلا بجوار والدته .. قصة أبو إبراهيم أبر الناس بأمه

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متزوج من 4 نساء ولا ينام إلا بجوار والدته .. قصة أبو إبراهيم أبر الناس بأمه

متزوج من 4 نساء ولا ينام إلا بجوار والدته .. قصة أبو إبراهيم أبر الناس بأمه
https://almnatiq.net/?p=1077942
المناطق_متابعات

تناولت قناة «إم بي سي»، في تقرير مصور، قصة مواطن سعودي، تزوج أكثر من 12 مرة، وما زال ينام بجوار أمه.

وكشف الرجل الذي يدعي «أبو إبراهيم» ويلقبه الناس بـ«أبر الناس بأمه» ، أنه ينام مع والدته في فراش واحد منذ خمس سنوات بسبب أنها تخاف في الليل.

وأشار «أبو إبراهيم» إلى أنه لم يترك والدته طيلة السنوات الخمس على الرغم من زواجه من أربعة نساء، وذلك حتى تطمئن أمه ولا “تنخرع في الليل”.

وقرر “أبو إبراهيم” الذي اشتهر في منطقته بأنه أبر الناس بأمه، ان يفعل ذلك منذ نحو 6 سنوات، لافتًا إلى أن والدته فعلت له الكثير في صغره، وأنه وهو كبير يسعى للعناية بها.

 

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