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أمانة المنطقة الشرقية تنفذ ٨٤ فعالية خلال العام الحالي

أمانة المنطقة الشرقية تنفذ ٨٤ فعالية خلال العام الحالي
https://almnatiq.net/?p=1077946
المناطق_المنطقة الشرقية

فعّلت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة القطيف، أكثر من ٨٤ مبادرة وفعالية تطوعية متنوعة بمشاركة 10048 متطوع ومتطوعة خلال العام الحالي، إيماناً منها بكونها رافداً أساسياً من روافد تنمية الأفراد وبناء المجتمعات.

وأكدت الأمانة، بمناسبة اليوم التطوعي العالمي السعودي (عطاء وطن)، أن رؤية المملكة وضعت العمل التطوعي ضمن المحاور الهامة، حيث أولت اهتمام بالغ للعمل التطوعي من خلال شراكتها المجتمعية مع العديد من الجمعيات التطوعية والجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ برامج للعمل التطوعي، وإشراك عدد من المتطوعين إيمانا منها بأهمية العمل وأثره المستدام في مسيرة التنمية.

ونوهت إلى جهود المتطوعين والمتطوعات بمحافظة، ومساندتهم الفاعلة لمختلف القطاعات، وبدور الجمعيات الخيرية ولجان التنمية والفرق التطوعية التابعة لها، وما قدموه من أعمال تطوعية تنموية وبيئية وتوعوية، مشيرةً إلى تطوير منظومة العمل التطوعي والوصول لعدد مليون متطوع سنويا.

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