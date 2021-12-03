الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن «قرداحي»: «كاذب قبل أن يكون وزيرًا»

المناطق ـ خاص

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، على ما قاله “جورج قرداحي” وزير الإعلام اللبناني الأسبق، حول كواليس انتهاء عمله.

وأشار الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، إلى قول “جورج قرداحي” بأنه استقال حتى لا يتعرض اللبنانيون في الخليج للأذى.

وقال الأمير عبد الرحمن في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل تويتر: “لم يكن اللبنانيون ليتعرضوا للأذى في الخليج وأعلنت السعودية ذلك صراحةً في بيانها”.

وأرفق الأمير تعليقه بصورة من بيان المملكة، والذي جاء فيه: “تؤكد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة…”.

#جورج_قرداحي

يقول أنه استقال حتى لا يتعرض اللبنانيون في الخليج للأذى !..

لم يكن اللبنانيون ليتعرضوا للأذى في الخليج وأعلنت السعودية ذلك صراحةً في بيانها..

كاذب قبل أن يكون وزيرًا وحين أصبح كذلك وحين استقال..! pic.twitter.com/rpswJSgFun — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) December 3, 2021

وتابع الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، في تعليقه على كلام جوروج قرداحي مؤكدًا: “كاذب قبل أن يكون وزيرًا وحين أصبح كذلك وحين استقال”.