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تفعيل حملة “مكارم الأخلاق” في محافظة المويه

تفعيل حملة “مكارم الأخلاق” في محافظة المويه
https://almnatiq.net/?p=1077969
المناطق - واس

فعل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الموية حملة ( مكارم الأخلاق )، بحضور المحافظ أحمد بن عبد الدايم، ورئيس فرع الهيئة بالمويه خليوي السبيعي،  التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

 

وتعنى حملة (مكارم الأخلاق) بأهمية الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية، وتتضمن عدداً من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق، والتحذير من الأخلاق السيئة مع إبراز جهود المملكة في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل توعوية تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية.

 

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