3527 مستفيداً من خدمات مركز طب الأسنان بحفر الباطن خلال نوفمبر

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قدمت صحة حفر الباطن ممثلة بمركز طب الأسنان التخصصي خدماتها العلاجية لـ 3,527 مراجعًا ومراجعة خلال شهر نوفمبر لعام 2021م .

وأوضحت أن عيادة جراحة الوجه والفكين استقبلت 582 مراجع، و72 مراجع لعيادة جراحة اللثة ، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة التركيبات 466 مراجعاً ، ووصل عدد المستفيدين من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 392 مراجع.

وأشارت إلى استفادة 333 طفل من عيادة طب أسنان الأطفال، ومتابعة 319 مراجعاً في عيادة تقويم الأسنان، و 192 مراجع لعيادة العلاج التحفظي، و139 مراجعاً مراجع لعيادة صحة الفم والأسنان، و488 مراجعاً قدمت لهم خدمة الكشف البصري، فيما بلغت فحوصات الأشعة 533.

وأكدت صحة حفر الباطن حرصها على تقديم خدمات الرعاية الصحية في تخصصات طب الأسنان، وتوفير الكوادر الطبية لضمان استفادتهم من خدمات المركز بكل يسر وسهولة.