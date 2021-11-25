احدث الأخبار

الأسهم البريطانية تغلق علي انخفاض بنسبة ٠.١٠ ٪
أبرز المواد
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر يقدم أوراق اعتماده
أبرز المواد
 صحة بيشة: أكثر من 32 ألف مستفيد من حملات التوعية الصحية خلال شهر نوفمبر
أبرز المواد
 شاهد.. متى يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة إذا أدخل سيارته للوكالة؟
أبرز المواد
 عبداللطيف آل الشيخ يزور قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان
أبرز المواد
 تونس تسجل أول إصابة بمتحور أوميكورن
أبرز المواد
 3527 مستفيداً من خدمات مركز طب الأسنان بحفر الباطن خلال نوفمبر
أبرز المواد
 الإمارات تحقق فوزًا صعبًا على موريتانيا في كأس العرب
أبرز المواد
 تفعيل حملة “مكارم الأخلاق” في محافظة المويه
أبرز المواد
 استكمال استعدادات الصحة لاستضافة رالي حائل الدولي 2021
منطقة حائل
 الصحة العالمية: متحور أوميكرون انتشر في 38 دولة.. ولا داعي للذعر
أبرز المواد
 هيئة الأمر بالمعروف تفعّل حملة مكارم الأخلاق عبر شاشات جامعة الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
عاجل

الصحة العالمية: متحور أوميكرون انتشر في 38 دولة.. ولا داعي للذعر

عاجل

الداخلية: تلقي الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار ظهور حالة محصن عبر “توكلنا”

الأسهم البريطانية تغلق علي انخفاض بنسبة ٠.١٠ ٪

الأسهم البريطانية تغلق علي انخفاض بنسبة ٠.١٠ ٪

أبرز المواد
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر يقدم أوراق اعتماده

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر يقدم أوراق اعتماده

أبرز المواد
صحة بيشة: أكثر من 32 ألف مستفيد من حملات التوعية الصحية خلال شهر نوفمبر

صحة بيشة: أكثر من 32 ألف مستفيد من حملات التوعية الصحية خلال شهر نوفمبر

أبرز المواد
شاهد.. متى يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة إذا أدخل سيارته للوكالة؟

شاهد.. متى يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة إذا أدخل سيارته للوكالة؟

أبرز المواد

3527 مستفيداً من خدمات مركز طب الأسنان بحفر الباطن خلال نوفمبر

3527 مستفيداً من خدمات مركز طب الأسنان بحفر الباطن خلال نوفمبر
https://almnatiq.net/?p=1077972
المناطق_المنطقة الشرقية

قدمت صحة حفر الباطن ممثلة بمركز طب الأسنان التخصصي خدماتها العلاجية لـ 3,527 مراجعًا ومراجعة خلال شهر نوفمبر لعام 2021م .

وأوضحت أن عيادة جراحة الوجه والفكين استقبلت 582 مراجع، و72 مراجع لعيادة جراحة اللثة ، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة التركيبات 466 مراجعاً ، ووصل عدد المستفيدين من عيادة علاج جذور وعصب الأسنان 392 مراجع.

وأشارت إلى استفادة 333 طفل من عيادة طب أسنان الأطفال، ومتابعة 319 مراجعاً في عيادة تقويم الأسنان، و 192 مراجع لعيادة العلاج التحفظي، و139 مراجعاً مراجع لعيادة صحة الفم والأسنان، و488 مراجعاً قدمت لهم خدمة الكشف البصري، فيما بلغت فحوصات الأشعة 533.

وأكدت صحة حفر الباطن حرصها على تقديم خدمات الرعاية الصحية في تخصصات طب الأسنان، وتوفير الكوادر الطبية لضمان استفادتهم من خدمات المركز بكل يسر وسهولة.

 

 

روابط ذات صلة

صحة حفر الباطن تُفعل مبادرة “اعرف أرقامك”

صحة حفر الباطن تُفعل مبادرة “اعرف أرقامك”
صحة حفر الباطن تنظم حملة اعرف أرقامك والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي المرور بالمحافظة

صحة حفر الباطن تنظم حملة اعرف أرقامك والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي المرور بالمحافظة
صحة حفر الباطن تنظم حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي قيادة دوريات الأمن بالمحافظة

صحة حفر الباطن تنظم حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمنسوبي قيادة دوريات الأمن بالمحافظة

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة