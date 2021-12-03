الإمارات تحقق فوزًا صعبًا على موريتانيا في كأس العرب

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حقق المنتخب الإماراتي، انتصارًا صعبًا على نظيره الموريتاني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وتسيد المنتخب الإماراتي أحداث المباراة بشكل شبه كامل، لكن الحارس الموريتاني زاد عن مرماه، حارمًا المنتخب الإماراتي من تسجيل هدف التقدم.

وألغت تقنية “نصف آلية” هدفًا للمنتخب الإماراتي في شباك موريتانيا، حيث سجل علي صالح هدفًا في الدقيقة 70 بضربة مقصية رائعة، لكن تقنية “نصف آلية” الخاصة بتسهيل اكتشاف التسلل، أثبتت وجود اللاعب في موقف تسلل قبل تسديد الكرة، ليتم إلغاء الهدف الرائع وسط حسرة من المنتخب الإماراتي وجمهورهم، وفرحة من الموريتانيين.

وفي الدقيقة 93 استطاع خليل الحمادي، تسجيل هدف الانتصار للمنتخب الإماراتي، مانحًا بلاده نقاط المباراة الثلاث، ومقربًا إياه من التأهل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب الإمارات للنقطة السادسة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد موريتانيا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.