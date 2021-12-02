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عبداللطيف آل الشيخ يزور قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان

عبداللطيف آل الشيخ يزور قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان
https://almnatiq.net/?p=1077989
المناطق_جازان

قام معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بزيارة مقر قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، حيث كان في استقباله قائد حرس الحدود بجازان سعادة اللواء ركن سالم بن زاهر الشهري،
ومساعده اللواء مالك بن عقيل الشمري وعدد من ضباط قيادة حرس الحدود بالمنطقة، وذلك في إطار زياته الحالية للمنطقة.

وفي مستهل الزيارة رحب اللواء ركن سالم الشهري بمعاليه والوفد المرافق له ، مؤكدا أن زيارته لأبنائه من أفراد قيادة حرس الحدود حافز لبذل المزيد من الجهد للدفاع عن الوطن وحماية حدوده.

إثر ذلك شاهد الجميع عرضًا مرئيا للمنجزات والأعمال التي حققتها قيادة حرس الحدود بالمنطقة.

وعبر معاليه عن سروره وفخره بهذه الزيارة، مشيداً بجهود وأعمال أفراد قيادة حرس الحدود وبطولتهم وشجاعتهم، مشيرا إلى أن أفراد وقوات حرس الحدود هم في الواقع السد المنيع للدفاع عن هذا الوطن ، منوها بما قدمته القيادة الرشيدة من أعمال في إطار الحرص على صحة المواطنين والمقيمين .

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