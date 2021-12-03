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صحة بيشة: أكثر من 32 ألف مستفيد من حملات التوعية الصحية خلال شهر نوفمبر

صحة بيشة: أكثر من 32 ألف مستفيد من حملات التوعية الصحية خلال شهر نوفمبر

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صحة بيشة: أكثر من 32 ألف مستفيد من حملات التوعية الصحية خلال شهر نوفمبر

صحة بيشة: أكثر من 32 ألف مستفيد من حملات التوعية الصحية خلال شهر نوفمبر
https://almnatiq.net/?p=1077994
المناطق_عسير

أعلن المركز الإعلامي بصحة بيشة بأنه قد استفاد من الحملات الصحية التوعوية في صحة بيشة لعام خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 2021م, 32,251 مستفيدًا عبر 212 حملة ما بين حملات توعوية ومشاركات في تفعيل الأيام العالمية، نفذتها إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بالمديرية إلى جانب أقسام التوعية الصحية بالمستشفيات والمراكز الصحية.

وأوضحت صحة بيشة بأن هذه الحملات شملت إقامة معارض مصغرة داخل المنشآت الصحية وخارجها وبث رسائل توعوية عبر الشاشات إلى جانب توزيع البرشورات والملصقات التوعوية.

وجاءت هذه الحملات استمراراً لجهود صحة بيشة في تفعيل الأيام العالمية والفعاليات التوعوية والصحية للوصول إلى جميع فئات المجتمع، إسهاماً في رفع الوعي الصحي للجميع.

 

 

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