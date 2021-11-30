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شاهد.. متى يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة إذا أدخل سيارته للوكالة؟

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شاهد.. متى يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة إذا أدخل سيارته للوكالة؟

شاهد.. متى يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة إذا أدخل سيارته للوكالة؟
https://almnatiq.net/?p=1077996
المناطق ـ متابعات

كشف المتحـدث باسـم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، اليوم الجمعة، في فيديو نشره عبر حسابه على تويتر، عن الشروط التي يمكن من خلالها للمستهلك أن يحصل على سيارة بديلة إذا ادخل سيارته للوكالة.

 

وأوضح اأن ذلك يكون حال حدوث عطل يتعذر بسببه استخدام السيارة في الحالات التالية:

 

ـ إذا كانت السيارة مشمولة بالضمان.

 

ـ إذا لم يوفر الوكيل قطع الغيار ذات الطلب الدائم بشكل فوري أو ذات الطلب النادر لمدة تزيد عن 14 يوما.

 

ـ إذا لم يلتزم الوكيل بالموعد المتفق عليه مع المستهلك لتقديم خدمات الصيانة.

 

 

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