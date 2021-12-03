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غدًا..اجتماع أعضاء نادي مشجعين نيوكاسل في الرياض

غدًا..اجتماع أعضاء نادي مشجعين نيوكاسل في الرياض
https://almnatiq.net/?p=1078015
المناطق_وليد الدباسي

يعقد أعضاء نادي مشجعي نيوكاسل يونايتد اجتماع جديد في الرياض الساعة 6مساءًا في أحد الكافيهات الكبرى في حي قرطبة كراعي رسمي جديد للرابطة.

وذلك أستعدادا لحضور المباراة الأهم في شهر ديسمبر أمام بيرنلي المنافس المباشر حاليا للخروج من عنق زجاجة الهبوط تليها ٥ مباريات فقط حتى بداية سوق الإنتقالات الشتوية في شهر يناير الذي تترقبه جميع أندية العالم ولاعبيها ووكلاءهم خصوصا من يريد أو يحتاج إلى الإنتقال لنادي آخر إما للبحث عن دقائق لعب أكثر أو عرضا أفضل أو خلافا مع مدرب وأسباب كثيرة أخرى.

لكن المثير للاهتمام في الانتقالات القادمة والتي لم تحدث من قبل وهو ارتباط مئات اللاعبين بشائعات الانتقال إلى نادي نيوكاسل في الفترة الشتوية وهذا لم يحدث من قبل وكما يتوقع الكثيرين بأهمية هذا السوق لنادي نيوكاسل كونه في المركز الأخير حاليا ولم يتم تجديد عناصره خصوصا الدفاعية منذ سنوات.

ويبقى السؤال كيف سيتعامل نادي نيوكاسل في هذه السوق والجميع يعرف بالإمكانيات الإقتصادية للفريق حاليًا تحت الملكية والإدارة الجديدة.

ومن الجدير بالذكر أن  الصحفي تشارلي بينيت من مدينة نيوكاسل  تحدث لصحيفة المناطق حول هذه النقطة بأنه لامانع بل على الجماهير تقبل فكرة أن يحضر اللاعب حاليا من أجل المال بالدرجة الأولى لأن هذا سيتغير لاحقا كما حدث مع نادي مانشستر سيتي سابقا عندما جلب روبينيو واديبايور في بداية انطلاقته مع الملاك والإدارة الحاليين.

وأيضا تحدث الأسطورة آلن شيرر في وقت سابق من الأسبوع الحالي بأهمية جلب مدافعين اثنين ولاعب ماهر في خط الوسط ومهاجم ليساعد المهاجم كالوم ويلسون في تسجيل الأهداف ، الجميع متفق ويجمع على أنه أهم سوق انتقالات في تاريخ نيوكاسل العريق ؛ كونه سيكون عامل أساسي في تجنب الهبوط بل قد يتم الوصول إلى مقعد أوروبي منتظر منذ زمن بعيد لجمهور نيوكاسل في نهاية الموسم .

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