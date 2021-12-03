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روشن شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1

روشن شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1
https://almnatiq.net/?p=1078036
المناطق_واس

يحضر جناح روشن الشريك لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا ١، في القرية الرئيسية  للحدث الرياضي الأضخم في تاريخ الرياضة الوطنية على الإطلاق ويوفر تجارب مثيرة للزوار من جميع الأعمار.

وتشارك روشن في سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 كشريك مؤسس، من خلال تفاعلها مع النخب الرياضية القادمة الى المملكة، وذلك في إطار  التزامها بتحسين جودة الحياة في المملكة، ومشاركتها في العديد من الفعاليات ، بما في ذلك التعريف بنمط البناء واستخدام أحدث المواد وتطويعها للتكنولوجيا لتعزيز الاستدامة وهو ما يتم في مجتمعات روشن، وتثقيف زوار قرية الفورمولا١ بجدة بنمط الوحدات السكنية وأهم المعايير العالية التي اتخذتها روشن في بناء مجتمعات متكاملة تجمع بين الاستدامة والثقافة والتعليم والترفيه وغيرها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر ، أن الشركة تسعى للإسهام في توفير أفضل الرياضات والترفية العالمي في المملكة ، ونتبع في سياستنا تحسين جودة الحياة في المملكة ، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 وإستراتيجية صندوق صندوق الاستثمارات العامة.

يذكر أن “روشن” تعد المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وتسعى لتقديم مستوى حياة عالي الجودة للمواطنين في المملكة، حيث تعمل على بناء وحدات سكنية على مساحة 200 مليون متر مربع من الأحياء السكنية المتكاملة في مختلف أنحاء المملكة، تعكس من خلالها إلى دمج التراث في البناء المعماري في المملكة مع الأخذ بالاعتبار مجتمعات سكنية عصرية لتلبية تطلعات المواطنين السعوديين.

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