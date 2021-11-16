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بالفيديو.. محامية توضح شرط استحقاق المطلقة الضمان الاجتماعي

بالفيديو.. محامية توضح شرط استحقاق المطلقة الضمان الاجتماعي
https://almnatiq.net/?p=1078039
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قالت المحامية نورة الحربي، إن استقلال المطلقة في مسكن مستقل، ووجود أبناء شروط لاستحقاقها الضمان؛ وفقًا لاشتراطات نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

وأضافت الحربي، في تصريحات لبرنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية»، أن عيش المطلقة في بيت أهلها يحرمها من الضمان إن لم يكن لها أبناء.

وتابعت، أن «شرط الاستحقاق أن تكون المطلقة مستقلة، لكن النظام ما ألزم المطلقة أن تخرج أو تستقل في منزل مستقل، بل ينظر وفقًا للضوابط لعدد أفراد العائلة ومن هو العائل».

وقالت إن نظام الضمان الاجتماعي المطور يرى أن الأسرة وعدد أفراد الأسرة، ونظرة الضمان بنيت على توفر المسكن وأفراد الأسرة.

وأوضحت “في حالة إذا كانت المطلقة في بيت أهلها وليس لها مسكن خاص مستقل فلا تستحق الضمان، وإذا كانت في بيت أهلها ولديها أبناء فتستحق الضمان”.

وبينت المحامية نورة الحربي، أنه في حالة عدم وجود أبناء والمطلقة في بيت أهلها فلا تستحق الضمان وفقًا للضوابط الجديدة.

 

 

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