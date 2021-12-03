فيديو.. العربية تنشر خبرا عاجلًا “غير مهم” بشأن جورج قرداحي

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أعاد مستخدمو موقع التواصل الاجتاعي “توتير” تغريد مقطع فيديو، يظهر لحظة إعلان خبر استقالة جورج قرداحي، من منصب وزير الإعلام في لبنان، عبر قناة العربية في نشرتها الأخبارية.

ووثق الفيديو لحظة إعلان الخبر على لسان المذيع الذي قال: “في خبر عاجل ـ وصمت وهلة ـ ليكمل: غير مهم للغاية وزير الإعلام اللبناني يقدم استقالته من الحكومة”.

وكان وزير الإعلام اللبناني الأسبق جورج قرداحي، أعلن استقالته اليوم الجمعة، وهو ما رحب به نشاط التواصل في العالم العربي خصوصا بعدما دشنوا هاشتاج تصدر لعدة أيام تحت عنوان “إقالة جورج قرداحي”.

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، على ما قاله “جورج قرداحي” وزير الإعلام اللبناني الأسبق، حول كواليس انتهاء عمله.

وأشار الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، إلى قول “جورج قرداحي” بأنه استقال حتى لا يتعرض اللبنانيون في الخليج للأذى.

وقال الأمير عبد الرحمن في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل تويتر: “لم يكن اللبنانيون ليتعرضوا للأذى في الخليج وأعلنت السعودية ذلك صراحةً في بيانها”.

وأرفق الأمير تعليقه بصورة من بيان المملكة، والذي جاء فيه: “تؤكد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة…”.

وتابع الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، في تعليقه على كلام جوروج قرداحي مؤكدًا: “كاذب قبل أن يكون وزيرًا وحين أصبح كذلك وحين استقال”.