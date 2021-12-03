احدث الأخبار

ضبط مخالفين لنظام البيئة لدخولهم منطقة محمية لغرض الصيد
أبرز المواد
 البرلمان العربي يدعو لصياغة خطة عمل دولية داعمة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ
أبرز المواد
 أوروبا تتخطى 75 مليون إصابة بكورونا وسط انتشار “أوميكرون”
أبرز المواد
 عائلتان أمريكيتان تختاران مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أولى محطاتهما السياحية بالمملكة
أبرز المواد
 فيديو.. العربية تنشر خبرا عاجلًا “غير مهم” بشأن جورج قرداحي
أبرز المواد
 بالفيديو.. محامية توضح شرط استحقاق المطلقة الضمان الاجتماعي
أبرز المواد
 روشن شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1
أبرز المواد
 محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس أوكرانيا
أبرز المواد
 أشاد بـ اتفاقية العلا.. توصيات البيان الختامي  للاجتماع الـ15 لمجلس حكماء المسلمين
أبرز المواد
 نيويورك تسجل خمس إصابات بالمتحور أوميكرون
أبرز المواد
 غدًا..اجتماع أعضاء نادي مشجعين نيوكاسل في الرياض
الرياضة
 المدير الفني للمنتخب : قرار المشاركة بلاعبين شبان جاء لإعدادهم للمستقبل
أبرز المواد
عاجل

الصحة العالمية: متحور أوميكرون انتشر في 38 دولة.. ولا داعي للذعر

عاجل

الداخلية: تلقي الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار ظهور حالة محصن عبر “توكلنا”

ضبط مخالفين لنظام البيئة لدخولهم منطقة محمية لغرض الصيد

ضبط مخالفين لنظام البيئة لدخولهم منطقة محمية لغرض الصيد

أبرز المواد
البرلمان العربي يدعو لصياغة خطة عمل دولية داعمة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

البرلمان العربي يدعو لصياغة خطة عمل دولية داعمة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

أبرز المواد
أوروبا تتخطى 75 مليون إصابة بكورونا وسط انتشار “أوميكرون”

أوروبا تتخطى 75 مليون إصابة بكورونا وسط انتشار “أوميكرون”

أبرز المواد
عائلتان أمريكيتان تختاران مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أولى محطاتهما السياحية بالمملكة

عائلتان أمريكيتان تختاران مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أولى محطاتهما السياحية بالمملكة

أبرز المواد

فيديو.. العربية تنشر خبرا عاجلًا “غير مهم” بشأن جورج قرداحي

فيديو.. العربية تنشر خبرا عاجلًا “غير مهم” بشأن جورج قرداحي
https://almnatiq.net/?p=1078046
المناطق ـ متابعات

أعاد مستخدمو موقع التواصل الاجتاعي “توتير” تغريد مقطع فيديو، يظهر لحظة إعلان خبر استقالة جورج قرداحي، من منصب وزير الإعلام في لبنان، عبر قناة العربية في نشرتها الأخبارية.

 

ووثق الفيديو لحظة إعلان الخبر على لسان المذيع الذي قال: “في خبر عاجل ـ وصمت وهلة ـ ليكمل: غير مهم للغاية وزير الإعلام اللبناني يقدم استقالته من الحكومة”.

 

وكان وزير الإعلام اللبناني الأسبق جورج قرداحي، أعلن استقالته اليوم الجمعة، وهو ما رحب به نشاط التواصل في العالم العربي خصوصا بعدما دشنوا هاشتاج تصدر لعدة أيام تحت عنوان “إقالة جورج قرداحي”.

 

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، على ما قاله “جورج قرداحي” وزير الإعلام  اللبناني الأسبق، حول كواليس انتهاء عمله.

 

وأشار الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، إلى قول “جورج قرداحي” بأنه استقال حتى لا يتعرض اللبنانيون في الخليج للأذى.

 

 

وقال الأمير عبد الرحمن في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل تويتر: “لم يكن اللبنانيون ليتعرضوا للأذى في الخليج وأعلنت السعودية ذلك صراحةً في بيانها”.

 

وأرفق الأمير تعليقه بصورة من بيان المملكة، والذي جاء فيه: “تؤكد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزءا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة…”.

 

وتابع الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، في تعليقه على كلام جوروج قرداحي مؤكدًا: “كاذب قبل أن يكون وزيرًا وحين أصبح كذلك وحين استقال”.

 

روابط ذات صلة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن «قرداحي»: «كاذب قبل أن يكون وزيرًا»

الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن «قرداحي»: «كاذب قبل أن يكون وزيرًا»
بعد توقعه استقالة “قرداحي”.. محمد الشقاء: موقف السعودية والخليج لن يتغير

بعد توقعه استقالة “قرداحي”.. محمد الشقاء: موقف السعودية والخليج لن يتغير
«خروج من الباب الصغير».. ننشر نص استقالة قرداحي من الحكومة اللبنانية

«خروج من الباب الصغير».. ننشر نص استقالة قرداحي من الحكومة اللبنانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة