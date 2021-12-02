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عائلتان أمريكيتان تختاران مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أولى محطاتهما السياحية بالمملكة

عائلتان أمريكيتان تختاران مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أولى محطاتهما السياحية بالمملكة

أبرز المواد

عائلتان أمريكيتان تختاران مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أولى محطاتهما السياحية بالمملكة

عائلتان أمريكيتان تختاران مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل أولى محطاتهما السياحية بالمملكة
https://almnatiq.net/?p=1078050
المناطق ـ واس

اختارت عائلتين قدمتا من الولايات المتحدة الأمريكية، مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة المقام حاليا في الصياهد، أولى محطات رحلتهما السياحية إلى المملكة العربية السعودية.

 

وأوضح سيمو بلوكلي، أنها المرة الأولى التي يزور فيها المهرجان بعد تشجيع صديقه لزيارة المكان والتعرف على تراث المنطقة، مبدياً إعجابه بكرم الضيافة، وقال :” كنت أسمع مرارًا عن كرم العرب وصفاتهم الحميدة، لكنني الآن لمستها واقعًا في المملكة العربية السعودية”.

 

وأعرب عن سعادته وأسرته بزيارة المهرجان، والاطلاع عن كثب على العادات والتقاليد وثقافة المملكة، التي تحمل فيها الإبل معاني ودلالات عميقة بين أبنائها، مشيداً بالتنظيم في إدارة هذا المهرجان.

 

بدوره أشار راول، إلى أنها زيارته الثالثة لهذه التظاهرة العالمية والحدث الفريد في مجال الإبل، مؤكداً حرصه على زيارة المهرجان في هذه الفترة، حيث الأجواء الجميلة، والتنظيم العالمي الذي يتطور كل عام عن الذي يسبقه من حيث القفزات التنظيمية والتطورات التقنية والبرامج النوعية المصاحبة له .

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