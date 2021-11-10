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البرلمان العربي يدعو لصياغة خطة عمل دولية داعمة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

البرلمان العربي يدعو لصياغة خطة عمل دولية داعمة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ
https://almnatiq.net/?p=1078056
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دعا عضو البرلمان العربي السفير عبد الله العيفان، إلى صياغة خطة عمل برلمانية دولية للإسهام في جهود مواجهة آثار التغير المناخي، وبما يدعم تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وعلى نحو يجعل التشريعات والإستراتيجيات الوطنية المعمول بها في هذا المجال داعمة لتلك الالتزامات.

جاء ذلك خلال مشاركة “العيفان “ممثلا للبرلمان العربي في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار اجتماعات الاتحاد التي عقدت في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأشار “العيفان” فى كلمته إلى أن العمل البرلماني الجماعي سيكون ظهيراً قوياً لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، بحيث يكون هناك تكامل في الأدوار بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية في هذا المجال.

وأكد ” العيفان” أهمية مبدأ العدالة الدولية في تحمّل الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، مشددا على أن المسؤوليات التي يجب أن تتحملها الدول في هذا الشأن يجب أن تتناسب مع حجم ما تتسبب فيه من أضرار للبيئة.

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