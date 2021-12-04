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“حظر التيك توك”.. مطالب بوقف تطبيق التواصل.. ومغردون: التوعية هي الحل

“حظر التيك توك”.. مطالب بوقف تطبيق التواصل.. ومغردون: التوعية هي الحل
https://almnatiq.net/?p=1078067
المناطق ـ خاص

تصدر هاشتاج “حظر التيك توك” موقع التواصل الاجتماعي توتير، خلال الساعات الأخيرة، إذ طالب عدد كبير من المغردين بوقف البرنامج، حيث  يرون أنه يضر بالمجتمع، وقيمه وأخلاقه، فيما قال البعض إن لك شخص حرية الاختيار في البرامج التي يريد متابعتها.

 

ومن أبرز التغريدات المؤيدة لحرية استخدام الأشخاص لأي برنامج يفضلون، كانت لـ شخص يدع محمد، كتب يقول: كل تطبيق فيه الصالح والطالح وشخصياً استفدت من بعض حسابات تيك توك من تصاميم وتقنية ومعلومات وتسلية، لكن ما أنكر إن فيه سلبيات أكثر من الإيجابيات وقلة الرقابة على التطبيق مشكلة وربما هذا السبب اللي يخليني أشارك في حملة حظر التيك توك”.

 

أما صالح العنزي، شارك في الهاشتاج المتصدر في المملكة، قائلا: “التيك توك منصه للمحتوى المرئي لها سلبيات ولها إيجابيات إذا طالبت في حظر تيك توك لازم تطالب بحظر سناب ويوتيوب وغيرها  الحل الأفضل هو (التوعية) لجميع فئات المجتمع”.

 

وتصدرت تغريدة أخري تقول: “تراكم أزعجتونا خلاص إذا ما تبونه احذوفوه وإذا خايفين على أولادكم أول ترا مو مسؤليتنا ما لنا دخل إذا هم يتفرجون على تيك توك يعني أصلا تيك توك مانع أي شخص أقل من 16 فلا تجي تتفلسف وأنت معطي ولدك جوال وعلى فكرة ترا كل التطبيقات في الشين والكويس فى إذا ماتبون احذفوه”.

 

فيما كتب آخر: “مايحتاج حظر بس شيلوا الجوالات من السلق المراهقين اللي عندكم فالبيت ويتقفل خلال أقل من شهر”.

 

وما بين مؤيد ومعارض انقسم رواد موقع التغريدات، دون معرفة الأغلبية.. برأيك: هل وقف تيك توك يساهم في حماية الأطفال والنهوض بالأسرة والمجمتمع؟

 

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