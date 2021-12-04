كأس العرب.. سوريا تفوز على تونس بهدفين

حقق المنتخب السوري، فوزا على شقيقه التونسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة المقامة في قطر.
وشهدت الدقيقة الرابعة، الهدف الأول للمنتخب السوري بعد كرة قُطعت من فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس عن طريق أوليفر كاسكاو الذي سدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء لمسها حارس تونس لكنها سكنت الشباك.
فيديو | منتخب #سوريا تقدم 1-0 على #تونس عبر اوليفر كاسكاو في الدقيقة 4 .. #مونديال_العرب pic.twitter.com/Pk6YghOCWn
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 3, 2021
وفي الدقيقة 47 جاء الهدف الثاني بعد تصويبة صاروخية رائعة من محمد عنز من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.
فيديو | منتخب #سوريا يتقدم 2-0 على #تونس عبر محمد عنز في الدقيقة 47 .. #مونديال_العرب .. #قنوات_الكاس pic.twitter.com/PqeHSZv8no
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 3, 2021
وقدم المنتخب السوري مباراة كبيرة أمام المنتخب التونسي الذي خاض المباراة بـ10 لاعبين طيلة أحداث الشوط الثاني بعد طرد محمد علي بن رمضان.
وفي الدقيقة 86 شهدت خروج فرجاني ساسي لاعب المنتخب التونسي من المباراة وكان قد تسبب في تسجيل المنتخب السوري الهدف الأول.
وبهذه النتيجة حصدت سوريا أول 3 نقاط في البطولة فيما ظل المنتخب التونسي كما هو بثلاث نقاط، لتشتعل المجموعة خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث سيحسم التأهل لربع النهائي فارق الأهداف.
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