كأس العرب.. سوريا تفوز على تونس بهدفين

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حقق المنتخب السوري، فوزا على شقيقه التونسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة المقامة في قطر.

وشهدت الدقيقة الرابعة، الهدف الأول للمنتخب السوري بعد كرة قُطعت من فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس عن طريق أوليفر كاسكاو الذي سدد كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء لمسها حارس تونس لكنها سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 47 جاء الهدف الثاني بعد تصويبة صاروخية رائعة من محمد عنز من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

وقدم المنتخب السوري مباراة كبيرة أمام المنتخب التونسي الذي خاض المباراة بـ10 لاعبين طيلة أحداث الشوط الثاني بعد طرد محمد علي بن رمضان.

وفي الدقيقة 86 شهدت خروج فرجاني ساسي لاعب المنتخب التونسي من المباراة وكان قد تسبب في تسجيل المنتخب السوري الهدف الأول.

وبهذه النتيجة حصدت سوريا أول 3 نقاط في البطولة فيما ظل المنتخب التونسي كما هو بثلاث نقاط، لتشتعل المجموعة خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث سيحسم التأهل لربع النهائي فارق الأهداف.