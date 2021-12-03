التحالف: ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ليل الجمعة-السبت شن ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأكد التحالف أن “العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.