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التحالف: ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

التحالف: ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
https://almnatiq.net/?p=1078091
المناطق_متابعات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ليل الجمعة-السبت شن ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وطلب التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وأكد التحالف أن “العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

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