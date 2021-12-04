الأخضر يختتم استعداده لمواجهة فلسطين ضمن كأس العرب فيفا 2021

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اختتم المنتخب السعودي تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين مساء يوم غدٍ السبت على “استاد المدينة التعليمية “، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العرب فيفا قطر 2021.

شهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة عضوي مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم معيض الشهري، ونعيم البكر.

وبدأت الحصة التدريبية التي أجريت على “ملعب نادي الخريطيات الرياضي” بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري المدير الفني “لورينت بونادي” تقسيمة من مجموعتين على ثلثي مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بالكرات الثابتة، وأجرى لاعبو ومنسوبي الأخضر مساء اليوم فحص فايروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) .