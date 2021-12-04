احدث الأخبار

نائب أمير جازان يرعى فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة
أبرز المواد
 ٤ ميداليات برونزية للأخضر في انطلاق دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب بالبحرين
أبرز المواد
 وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية لحملة البكالوريوس والماجستير
أبرز المواد
 ما السر وراء ظهور متحورات جديدة لـ كورونا؟.. الاستشارية حوراء البيات توضح
أبرز المواد
 المغرب تقرر منع جميع المهرجانات والمناسبات الثقافية للحد من انتشار ” كوفيد 19″
أبرز المواد
 الأخضر يختتم استعداده لمواجهة فلسطين ضمن كأس العرب فيفا 2021
أبرز المواد
 التحالف: ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
أبرز المواد
 كأس العرب.. سوريا تفوز على تونس بهدفين
أبرز المواد
 بدء سريان تطبيق الفوترة الإلكترونية
أبرز المواد
 “حظر التيك توك”.. مطالب بوقف تطبيق التواصل.. ومغردون: التوعية هي الحل
أبرز المواد
 خضراوات يجب تجنبها للتخلص من انتفاخ البطن
أبرز المواد
 قرابة المليون ريال قيمة صفقات مزادات سوق الإبل اليومية
أبرز المواد
نائب أمير جازان يرعى فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة

نائب أمير جازان يرعى فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة

أبرز المواد
٤ ميداليات برونزية للأخضر في انطلاق دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب بالبحرين

٤ ميداليات برونزية للأخضر في انطلاق دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب بالبحرين

أبرز المواد
وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية لحملة البكالوريوس والماجستير

وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية لحملة البكالوريوس والماجستير

أبرز المواد
ما السر وراء ظهور متحورات جديدة لـ كورونا؟.. الاستشارية حوراء البيات توضح

ما السر وراء ظهور متحورات جديدة لـ كورونا؟.. الاستشارية حوراء البيات توضح

أبرز المواد

الأخضر يختتم استعداده لمواجهة فلسطين ضمن كأس العرب فيفا 2021

الأخضر يختتم استعداده لمواجهة فلسطين ضمن كأس العرب فيفا 2021
https://almnatiq.net/?p=1078094
المناطق_واس

اختتم المنتخب السعودي تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين مساء يوم غدٍ السبت على “استاد المدينة التعليمية “، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العرب فيفا قطر 2021.

شهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة عضوي مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم معيض الشهري، ونعيم البكر.

وبدأت الحصة التدريبية التي أجريت على “ملعب نادي الخريطيات الرياضي” بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري المدير الفني “لورينت بونادي” تقسيمة من مجموعتين على ثلثي مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بالكرات الثابتة، وأجرى لاعبو ومنسوبي الأخضر مساء اليوم فحص فايروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) .

روابط ذات صلة

٤ ميداليات برونزية للأخضر في انطلاق دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب بالبحرين

٤ ميداليات برونزية للأخضر في انطلاق دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب بالبحرين
كأس العرب.. سوريا تفوز على تونس بهدفين

كأس العرب.. سوريا تفوز على تونس بهدفين
المدير الفني للمنتخب : قرار المشاركة بلاعبين شبان جاء لإعدادهم للمستقبل

المدير الفني للمنتخب : قرار المشاركة بلاعبين شبان جاء لإعدادهم للمستقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة