ما السر وراء ظهور متحورات جديدة لـ كورونا؟.. الاستشارية حوراء البيات توضح

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قالت استشارية الأمراض المعدية الدكتورة حوراء البيات، إن جميع الدراسات أثبتت أن عدم تلقي اللقاحات هي السبب وراء ظهور متحورات جديدة.

وأوضحت خلال تصريحات تليفزيونية لـ “الإخبارية” أنه كلما امتدت الجائحة وزادت الفترة الوبائية ستزيد أعداد المتحورات أكثر.

وأشارت إلى أن المملكة ليست بمنأى عن العالم، خصوصا مع فتح الحدود، لافتة إلى أن المتحور أوميكرون بدأ يتفشى في بلاد العالم.

وأكدت أن أغلب من في العناية المركزة في الولايات المتحدة الأمريكية أشخاص لم يتلقوا اللقاح.