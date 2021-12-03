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ما السر وراء ظهور متحورات جديدة لـ كورونا؟.. الاستشارية حوراء البيات توضح

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ما السر وراء ظهور متحورات جديدة لـ كورونا؟.. الاستشارية حوراء البيات توضح

ما السر وراء ظهور متحورات جديدة لـ كورونا؟.. الاستشارية حوراء البيات توضح
https://almnatiq.net/?p=1078101
المناطق ـ متابعات

قالت استشارية الأمراض المعدية الدكتورة حوراء البيات، إن جميع الدراسات أثبتت أن عدم تلقي اللقاحات هي السبب وراء ظهور متحورات جديدة.

 

وأوضحت خلال تصريحات تليفزيونية لـ “الإخبارية” أنه كلما امتدت الجائحة وزادت الفترة الوبائية ستزيد أعداد المتحورات أكثر.

 

وأشارت إلى أن المملكة ليست بمنأى عن العالم، خصوصا مع فتح الحدود، لافتة إلى أن المتحور أوميكرون بدأ يتفشى في بلاد العالم.

 

وأكدت أن أغلب من في العناية المركزة في الولايات المتحدة الأمريكية أشخاص لم يتلقوا اللقاح.

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