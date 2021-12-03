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وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية لحملة البكالوريوس والماجستير

وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية لحملة البكالوريوس والماجستير
https://almnatiq.net/?p=1078104
المناطق_الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت شركة الاتصالات ، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

محلل أول المدفوعات.

– أخصائي أول عمليات خدمة العملاء.

– أخصائي تحليل الأعمال.

– مشرف تسويق.

– مشرف الإعلام.

– أخصائي الإعلام.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:(هنا)

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