احدث الأخبار

نائب أمير جازان يرعى فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة
أبرز المواد
 ٤ ميداليات برونزية للأخضر في انطلاق دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب بالبحرين
أبرز المواد
 وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية لحملة البكالوريوس والماجستير
أبرز المواد
 ما السر وراء ظهور متحورات جديدة لـ كورونا؟.. الاستشارية حوراء البيات توضح
أبرز المواد
 المغرب تقرر منع جميع المهرجانات والمناسبات الثقافية للحد من انتشار ” كوفيد 19″
أبرز المواد
 الأخضر يختتم استعداده لمواجهة فلسطين ضمن كأس العرب فيفا 2021
أبرز المواد
 التحالف: ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
أبرز المواد
 كأس العرب.. سوريا تفوز على تونس بهدفين
أبرز المواد
 بدء سريان تطبيق الفوترة الإلكترونية
أبرز المواد
 “حظر التيك توك”.. مطالب بوقف تطبيق التواصل.. ومغردون: التوعية هي الحل
أبرز المواد
 خضراوات يجب تجنبها للتخلص من انتفاخ البطن
أبرز المواد
 قرابة المليون ريال قيمة صفقات مزادات سوق الإبل اليومية
أبرز المواد
نائب أمير جازان يرعى فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة

نائب أمير جازان يرعى فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة

أبرز المواد
٤ ميداليات برونزية للأخضر في انطلاق دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب بالبحرين

٤ ميداليات برونزية للأخضر في انطلاق دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب بالبحرين

أبرز المواد
وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية لحملة البكالوريوس والماجستير

وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية لحملة البكالوريوس والماجستير

أبرز المواد
ما السر وراء ظهور متحورات جديدة لـ كورونا؟.. الاستشارية حوراء البيات توضح

ما السر وراء ظهور متحورات جديدة لـ كورونا؟.. الاستشارية حوراء البيات توضح

أبرز المواد

٤ ميداليات برونزية للأخضر في انطلاق دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب بالبحرين

٤ ميداليات برونزية للأخضر في انطلاق دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب بالبحرين
https://almnatiq.net/?p=1078107
المناطق_واس

حققت المملكة ٤ ميداليات برونزية اليوم ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب التي انطلقت رسمياً أمس في العاصمة البحرينية المنامة وتستمر حتى السادس من ديسمبر المقبل.

وفاز لاعب الأخضر لألعاب القوى فهد التركي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات رمي الرمح بمسافة 11.09 مترا .
ونال لاعبا أخضر القوى البراء القرني وأحمد علواني برونزيتي سباقي ٤٠٠ م كراسي متحركة في الدورة بحلولهما بالمركز الثالث في السباقين اللذين أقيما على مضمار ملعب مدينة خليفة في المنامة.

وجاءت البرونزية الرابعة عن طريق السباح حسين الراشد في سباق ٢٠٠م حرة “تصنيف S5″بحلوله ثالثاً في السباق بزمن ٣٣ : ٤ دقائق، فيما حقق زميله السباح إبراهيم المرزوقي “تصنيف S5 “المركز الرابع في سباق ٤٠٠ م حر، وجاء السباح تركي الحربي “تصنيف S9 ” سادساً ، ونال زميله إياد المالكي ” تصنيف S7 ” المركز السابع في سباق ٢٠٠ م متنوع، كما حصل السباح تركي الحربي على المركز السابع في سباق التنوع.

وتواصلت اليوم مشاركة المنتخبات السعودية بالدورة حيث تغلب المنتخب السعودي للكراسي المتحركة على نظيره الأردني بنتيجة 36 – 26 ، كما حقق الفوز على المنتخب الفلبيني 51-33 في اللقاء الثاني الذي جمعهما على صالة مدينة خليفة بالعاصمة البحرينية المنامة ، فيما خسر منتخب كرة الهدف من نظيره التايلندي ٢-١٢ وبنفس النتيجة خسر من كوريا الجنوبية في اللقاء الثاني ، وفِي منافسات كرة الطاولة لحساب الأدوار التمهيدية خسرت غالية العنزي من نظيرتها الكويتية ٠-٣ وبنفس النتيجة خسرت أيضاً من اللاعبة التايلندية 2-3 ، فيما تغلب عبدالله خشيل على منافسه الأردني 3-1 ، وخسر من منافسه الياباني 0-3 ، كما خسر عمر الصالحي من منافسه الياباني بنتيجة 0-3 ، وخسر سالم الزعبي من منافسه العراقي 1-3.

وفِي منافسات البوتشيا تأهل اللاعب عبدالله السمكري “تصنيف BC3” للدور ربع النهائي بفوزه على منافسه الإيراني 4-0 ، كما تأهل اللاعب عبدالعزيز الزهراني “تصنيف BC1” لدور الثمانية بفوزه على لاعب هونغ كونغ بنتيجة 6-2، فيما خسر عبدالعزيز ناصر “تصنيف BC2 “من منافسه الكوري الجنوبي بنتيجة 4-5، وخسرت لجين الثقفي “تصنيف BC3″من لاعبة الصين تايبيه بنتيجة 5-6.

روابط ذات صلة

الأخضر يختتم استعداده لمواجهة فلسطين ضمن كأس العرب فيفا 2021

الأخضر يختتم استعداده لمواجهة فلسطين ضمن كأس العرب فيفا 2021
المدير الفني للمنتخب : قرار المشاركة بلاعبين شبان جاء لإعدادهم للمستقبل

المدير الفني للمنتخب : قرار المشاركة بلاعبين شبان جاء لإعدادهم للمستقبل
البحرين والعراق يتعادلان سلبياً بكأس العرب

البحرين والعراق يتعادلان سلبياً بكأس العرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة