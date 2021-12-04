٤ ميداليات برونزية للأخضر في انطلاق دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب بالبحرين

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حققت المملكة ٤ ميداليات برونزية اليوم ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب التي انطلقت رسمياً أمس في العاصمة البحرينية المنامة وتستمر حتى السادس من ديسمبر المقبل.

وفاز لاعب الأخضر لألعاب القوى فهد التركي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات رمي الرمح بمسافة 11.09 مترا .

ونال لاعبا أخضر القوى البراء القرني وأحمد علواني برونزيتي سباقي ٤٠٠ م كراسي متحركة في الدورة بحلولهما بالمركز الثالث في السباقين اللذين أقيما على مضمار ملعب مدينة خليفة في المنامة.

وجاءت البرونزية الرابعة عن طريق السباح حسين الراشد في سباق ٢٠٠م حرة “تصنيف S5″بحلوله ثالثاً في السباق بزمن ٣٣ : ٤ دقائق، فيما حقق زميله السباح إبراهيم المرزوقي “تصنيف S5 “المركز الرابع في سباق ٤٠٠ م حر، وجاء السباح تركي الحربي “تصنيف S9 ” سادساً ، ونال زميله إياد المالكي ” تصنيف S7 ” المركز السابع في سباق ٢٠٠ م متنوع، كما حصل السباح تركي الحربي على المركز السابع في سباق التنوع.

وتواصلت اليوم مشاركة المنتخبات السعودية بالدورة حيث تغلب المنتخب السعودي للكراسي المتحركة على نظيره الأردني بنتيجة 36 – 26 ، كما حقق الفوز على المنتخب الفلبيني 51-33 في اللقاء الثاني الذي جمعهما على صالة مدينة خليفة بالعاصمة البحرينية المنامة ، فيما خسر منتخب كرة الهدف من نظيره التايلندي ٢-١٢ وبنفس النتيجة خسر من كوريا الجنوبية في اللقاء الثاني ، وفِي منافسات كرة الطاولة لحساب الأدوار التمهيدية خسرت غالية العنزي من نظيرتها الكويتية ٠-٣ وبنفس النتيجة خسرت أيضاً من اللاعبة التايلندية 2-3 ، فيما تغلب عبدالله خشيل على منافسه الأردني 3-1 ، وخسر من منافسه الياباني 0-3 ، كما خسر عمر الصالحي من منافسه الياباني بنتيجة 0-3 ، وخسر سالم الزعبي من منافسه العراقي 1-3.

وفِي منافسات البوتشيا تأهل اللاعب عبدالله السمكري “تصنيف BC3” للدور ربع النهائي بفوزه على منافسه الإيراني 4-0 ، كما تأهل اللاعب عبدالعزيز الزهراني “تصنيف BC1” لدور الثمانية بفوزه على لاعب هونغ كونغ بنتيجة 6-2، فيما خسر عبدالعزيز ناصر “تصنيف BC2 “من منافسه الكوري الجنوبي بنتيجة 4-5، وخسرت لجين الثقفي “تصنيف BC3″من لاعبة الصين تايبيه بنتيجة 5-6.