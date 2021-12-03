نائب أمير جازان يرعى فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء أمس، فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة التي نفذها مركز الأطفال ذوي الإعاقة بجازان بمشاركة عدد من الجهات ، وذلك بإستاد مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جيزان .

وشارك سمو نائب أمير منطقة جازان في مستهل الفعالية عددا من الإطفال ذوي الاعاقة مسيرتهم الخاصة بالمناسبة، ودشن مسيرة الخيالة ، والدراجات النارية المشاركة.

كما شهد سموه مباراة كرة القدم المقامة ضمن فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة بين قدامى نجوم المنتخب السعودي ونجوم منطقة جازان والتي انتهت بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لكل منهما.

وأكد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز أهمية الاحتفال بهذه المناسبة ومشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في يومهم العالمي ، وتقديم الدعم والمساندة لهذه الفئة الغالية على الجميع ، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي توليهم كل الرعاية والاهتمام.