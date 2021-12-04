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“معرض الرياض للسيارات”.. المبيعات تفوق 120 مليون ريال

“معرض الرياض للسيارات”.. المبيعات تفوق 120 مليون ريال
https://almnatiq.net/?p=1078113
المناطق_واس

شهد “معرض الرياض للسيارات” إقبالاً ممّيزًا طوال أيامه، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021،إذْ يُعدُّ الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط،فقد حقّق المعرض مبيعات تفوق 120 مليون ريال في صفقات شملت 118 سيارة، وحضور تجاوز الـ 100 ألف زائر.

وقد اجتذب مجسّم أول سيارة فورمولا1 مصنوع بالكامل من قطع الليغو، أنظار زوّار المعرض الذين أبدوا دهشتهم من جمال المجسم، مع افتخارهم بأنه جُمِعَ بأيدٍ سعودية، وحققت السعودية ببناء هذا المجسّم رقمًا قياسيًا عالميًا غير مسبوق في موسوعة غينيس، حيث استهلك في بنائه أكثر من 500 ألف قطعة ليغو.

وتضمن المعرض إقامة أكبر مزاد عالمي للسيارات، بإدارة شركة “سيلفرستون البريطانية” المتخصصة في تنظيم هذا النوع من المزادات، جرت خلاله المزايدة على أندر السيارات الرياضية والكلاسيكية في العالم.

ووصل إجمالي مبيعات السيارات خلال المزاد إلى 32 مليون ريال، وكان من بين أبرز السيارات التي عرضت للبيع لامبورغيني فينيو موديل2015، وأستون مارتن موديل 2020 من نوع DB5، إضافة إلى مجموعة متنوعة من السيارات الأخرى.

وأقام المنظمون لمعرض الرياض للسيارات، أجنحة لأفخم شركات السيارات في العالم منها “بوغاتي وبورش وبنتلي وفيراري وباغاني”، إذ تحتوي تلك الأجنحة على أغلى وأندر السيارات في العالم.

وشهدت أيام المعرض فعاليات يومية لرياضة “الدريفت”،التي أقيمت في مضمار مخصص، وبقيادة سائقَين محترفَين، حيث لفتت مهاراتهما الفريدة في القيادة والسيطرة على مقود السيارة، أنظار آلاف الزوار.

كما قدّم معرض الرياض للسيارات خلال فعالياته، تجربة فريدة للزوار من خلال استعراضه مجموعة من السيارات النادرة والرياضة والتاريخية، واستطاع بجدارة تعزيز توجّه موسم الرياض 2021، نحو تلبية جميع الرغبات وإشباع شريحة كبيرة من الاهتمامات.

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