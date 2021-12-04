لأول مرة.. إصابة هذا الحيوان بكورونا

المناطق_وكالات

أعلنت إحدى حدائق الحيوان في بلجيكا، يوم أمس الجمعة، عن وضع اثنين من أفراس النهر، قيد العزل، بعد أن ثبتت إصابتهما بكوفيد-19، وهي ربما المرة الأولى على الإطلاق التي تصاب فيها مثل هذه الحيوانات بهذا المرض.

وأكد المختبر البيطري الوطني البلجيكي، أن فرسى نهر بحديقة حيوان أنتويرب – ويطلق عليهما إماني (14 عاما) وهيرمين (41 عاما) – أصيبا بكوفيد-19، بحسب سكاي نيوز .

ومن غير الواضح كيف أصيبا بالمرض، وكل منهما في صحة جيدة، بصرف النظر عن سيلان الأنف بشكل استثنائي، وشدد الحراس قيود مكافحة الفيروس بأرجاء حديقة الحيوان.

يأتي إعلان إصابة أفراس النهر بفيروس كورونا، في وقت يثير فيه متحور “أوميكرون” الجديد قلق العالم، حيث رصدت الولايات المتحدة وأستراليا حالات إصابة محلية بأوميكرون الخميس ، وأمس الجمعة، مما يزيد المخاوف من العدوى التي باتت تطغى على سواها من المتحورات في إفريقيا وقد تصبح الأكثر انتشارا في أوروبا أيضا.

وفي الولايات المتحدة، سجلت ولاية نيويورك خمس إصابات مؤكدة بأوميكرون، بينما سجلت إصابة في مينيسوتا وأخرى في هاواي، ما يرفع العدد إلى تسعة هو إجمالي عدد الإصابات بأوميكرون في البلاد، بحسب تقارير لوسائل إعلام عالمية نشرتها أمس الجمعة.