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هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم فعاليات “ملتقى الترجمة”

هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم فعاليات “ملتقى الترجمة”
https://almnatiq.net/?p=1078125
المناطق_واس

اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة فعاليات “ملتقى الترجمة” الذي أقيم على مدى يومي الخميس والجمعة في مقر وزارة التعليم بالرياض، قدم خلالها 8 جلسات حوارية شارك فيها أكثر من 20 متحدثاً من داخل وخارج المملكة، إضافة إلى 10 ورش عملية أتاحت للمتدربين لقاء خبراء الترجمة المحليين والدوليين.

وكرم الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور محمد حسن علوان الفائزين بمسابقة “تحدي الترجمة” في مساراتها المتخصصة في اللغات (الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والكورية)، إضافة لتكريمه للمشاركين في الجلسات الحوارية.

وفي الجلسة الختامية للملتقى التي أدارها الدكتور أحمد الطحيني وشارك فيها المتحدثون: الدكتورة مارثا لوسيا بوليدو، والدكتورة كاثرين واي، والدكتور بريان جيمس باير، والدكتور جوزيف ديشي، والدكتور رشيد يحياوي، والدكتور محمد البركاتي، وإيمانويل فارلييه، قدم المشاركون مجموعة من التوصيات تمثلت في: ضرورة استمرار الملتقى ليكون سنوياً مع إضافة مهارات أخرى لقطاع الترجمة، ورفع مستوى الطموح بالنسبة للدارسين للوصول إلى المستوى المطلوب، ودعم الأعمال والمحافل كالمؤتمرات واللقاءات المتخصصة في مجال الترجمة.

وشدد المشاركون على أن المبادرات الموجودة تؤكد على أن القطاع قادر على الاستمرار بعد اخذ المعطيات والمداخلات لتطويرها في تصميم الدورات القادمة، وذلك بتعاون الجهات المعنية.

كما أكدوا على أن المملكة تعيش عصراً ذهبياً في كافة المجالات ومنها الثقافية والأدبية والتي يتفرع منها مجال الترجمة، مشيرين إلى أن مواصلة الهيئة بدعم كافة مجالاتها المتمثلة بالأدب والنشر ينعكس تلقائياً على قطاع الترجمة.

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