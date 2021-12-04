فيديو⁩ | وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل يقود سيارة فريق ويليامز

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قاد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، سيارة فريق ويليامز داخل حلبة كورنيش جدة.

وتنطلق اليوم (الجمعة) الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام2021.