فيديو | وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل يقود سيارة فريق ويليامز نشر قبل 23 دقيقة - 2:29 صباحًا, 4 ديسمبر 2021 م https://almnatiq.net/?p=1078130 المناطق_الرياض قاد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، سيارة فريق ويليامز داخل حلبة كورنيش جدة. وتنطلق اليوم (الجمعة) الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام2021. https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2021/12/فيديو-وزير-الرياضة-عبدالعزيز-بن-تركي-الفيصل-يقود-سيارة-فريق-ويليامز-فورمولا1_في_السعودية-نسابق_المستقبل-الفورومولا.mp4
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