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القبض على طبيب ليس لديه شهادة جامعية في الكويت

القبض على طبيب ليس لديه شهادة جامعية في الكويت
https://almnatiq.net/?p=1078134
المناطق_وكالات

وضع رجال إدارة البحث والتحري في محافظة الفروانية بالكويت نهاية لطبيب وممرض من الجنسية البنغلاديشية، يمارسان مهنة الطب بالتزوير، وألقوا القبض عليهما متلبسين داخل شقة لهما في منطقة الحساوي، تحولت إلى عيادة غير مرخصة لاستقبال المرضى، وتقديم العلاج والأدوية لهم.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر قولها إن معلومات سرية وصلت لرجال المباحث عن المتهمين تفيد بنشاطهما الإجرامي، فجرى مراقبتهما لمدة ثلاثة أيام والتأكد من أنهما يمارسان مهنة الطب والتمريض، وليس لديهما شهادات جامعية، فاستصدر رجال المباحث إذناً من النيابة العامة، لدهم مسكنهما، والقبض عليهما.

وأضافت الصحيفة أن رجال المباحث وبعد أخذ الإذن القانوني دهموا شقة المتهمين، وجرى ضبطهما بالجرم المشهود، وعثروا على كميات كبيرة من الأدوية داخل شقتهما.

وأوضحت أن المتهمين اعترفا خلال التحقيق معهما أن زبائنهما من مخالفي الإقامة وأرباب السوابق الذين لا يستطيعون مراجعة المستشفيات الحكومية أو غيرها، وسجلت قضية بالواقعة، وجرى إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص.

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