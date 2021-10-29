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الأمن الأردني يحبط تهريب 65 ألف حبة كبتاغون

الأمن الأردني يحبط تهريب 65 ألف حبة كبتاغون

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الأمن الأردني يحبط تهريب 65 ألف حبة كبتاغون

الأمن الأردني يحبط تهريب 65 ألف حبة كبتاغون
https://almnatiq.net/?p=1078137
المناطق_وكالات

أعلنت القوات الأمنية في الأردن إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، داخل شاحنة قادمة من دولة عربية مجاورة.

وقال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك، إن “الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط تهريب 65 ألف حبة كبتاغون تم ضبطها داخل شاحنة تحمل لوحة أجنبية قادمة من دولة عربية مجاورة”.

وأضاف الناطق الاعلامي -وفقا لوسائل إعلام أردنية- أن المضبوطات كانت مخبأه داخل مخبأ سري في الشاحنة تم اعداده خصيصا لغايات التهريب، مبينا أنه تم ضبط المتورطين بالقضية من قبل إدارة مكافحة المخدرات وتنظيم محضر استلام أصولي بالمضبوطات.

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