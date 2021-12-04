شاهد| بعد الهجوم الشرس على ابو تريكة المملكة تدافع عن الحق

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تداول مغردون فيديو قديم لوزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور عادل الجبير وهو يأكد على تحفظ المملكة على بعض فقرات بيان رسمى يدعم المثلية موضحا أن الأسرة عبارة عن رجل وامرأة أب وأم وأن الإشارة إلي الحنس في النص يعني بدقة ذكر أو أنثي.

جاء ذلك على إثر أزمة تصريحات أدلى بها محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمحلل الرياضي بقناة “بي إن سبورتس”، حول حملات دعم المثليين في الدوري الإنجليزي، جدلا واسعا.

وقال: “صحيح الدوري الإنجليزي هو الأقوى عالميا من الناحية الفنية، إنما هناك ظواهر لا تناسب عقيدتنا وديننا”، وتحدث عن “محاربة الأديان السماوية للمثلية الجنسية”.

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