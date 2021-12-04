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الأمن المغربي يحبط مجموعة من محاولات الهجرة غير المشروعة نحو جزر الكناري

الأمن المغربي يحبط مجموعة من محاولات الهجرة غير المشروعة نحو جزر الكناري
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المناطق_واس

أحبطت سلطات الأمن المغربي مجموعة من محاولات الهجرة غير المشروعة نحو جزر الكناري الإسبانية انطلاقا من سواحل مدينة العيون جنوب البلاد.

وذكرت السلطات المحلية للمدينة في بيان لها أمس، أن هذه المحاولات التي جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية على مراحل، مكنت من إيقاف 188 شخصا، وحجز قوارب مطاطية وسترات للنجاة.

وأوضح البيان أن سلطات الأمن تدخلت أيضا لإنقاد مجموعة أخرى من المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر من بينهم نساء وأطفال، مشيرة إلى أن عملياتها هاته تدخل في إطار محاربة شبكات التهجير، ومنع الاتجار في البشر.

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