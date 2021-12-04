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المملكة تفاوض شركة عالمية لصناعة السيارات الكهربائية محليًّا

المملكة تفاوض شركة عالمية لصناعة السيارات الكهربائية محليًّا

أبرز المواد

المملكة تفاوض شركة عالمية لصناعة السيارات الكهربائية محليًّا

المملكة تفاوض شركة عالمية لصناعة السيارات الكهربائية محليًّا
https://almnatiq.net/?p=1078156
المناطق_الرياض

تجري المملكة مفاوضات مع مجموعة “فوكسكون” التايوانية للتكنولوجيا، لتأسيس مشروع مشترك لتصنيع السيارات الكهربائية، وهي خطوة ستساعد في تسريع خطط تنويع الأقتصاد لتحقيق الريادية الاقتصادية.

فيما يسعى صندوق الاستثمارات العامة، لتأسيس كياناً جديداً يُدعى فيلوسيتي ليكون المساهم الأكبر في المشروع المشترك، فيما ستوفر “فوكسكون” البرمجيات والإلكترونيات والهندسة الكهربائية للمركبات الكهربائية الجديدة، مما يساعد المملكة على اكتساب الخبرة في تصنيع السيارات، حسب”العربية”.

ويهدف الطرفان إلى توقيع اتفاق بحلول نهاية العام الجاري، رغم عدم اتخاذ قرارات نهائية في ذات الشأن.

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