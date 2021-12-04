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دراسة: الإصابة السابقة بكورونا قد تقدم حماية أقل للمتحور “أوميكرون”

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دراسة: الإصابة السابقة بكورونا قد تقدم حماية أقل للمتحور “أوميكرون”

دراسة: الإصابة السابقة بكورونا قد تقدم حماية أقل للمتحور “أوميكرون”
https://almnatiq.net/?p=1078159
المناطق_وكالات

ذكرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا (كوفيد-19) يبدو أن لديهم حماية أقل من عودة الإصابة بالفيروس مع المتحور “أوميكرون” مقارنة بالمتحورات السابقة.

وبدأت مجموعة من العلماء الجنوب أفريقيين في دراسة خطر عودة الإصابة بكوفيد مع ظهور متحور أوميكرون في البلاد، وبعد دراسة بيانات عودة الإصابة التي تسببت فيها متحورات بيتا ودلتا وأوميكرون، وجد العلماء أن الإصابات السابقة ربما لا تحمي ضد “أوميكرون” كما كانت تحمي من الإصابة بالمتحورين الآخرين.

وقال مؤلفو الدراسة “الدليل على مستوى السكان يشير إلى أن متحور أوميكرون مرتبط بقدرة كبيرة على تجنب المناعة من إصابة سابقة”.

وأضافوا “في المقابل، لا يوجد دليل وبائي على مستوى السكان عن حدوث إفلات من المناعة مرتبط بمتحوري بيتا أو دلتا”.

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