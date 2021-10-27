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أنظمة غذائية تقلل آلام المفاصل

أنظمة غذائية تقلل آلام المفاصل
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المناطق_الرياض

قامت دراسة جديدة نشرت في مجلة Nutrients، بتحليل العديد من الأنظمة الغذائية ذات الخصائص المضادة للالتهابات لتقييم تأثيرها في أعراض التهاب المفاصل.

وارتبطت الأنظمة الغذائية المتوسطية والنباتية والكيتونية بتقليل الالتهاب. والسمة المشتركة لهذه الحميات المضادة للالتهابات تفضيل الفواكه والخضراوات، وتجنب الأطعمة المسببة للالتهابات مثل اللحوم الحمراء والبيضاء مفيد أيضاً، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم. ويمكن للأطعمة عالية المعالجة التي تحتوي على السكر أو الملح أن تزيد الالتهاب سوءاً. وتحتوي بعض الأطعمة، مثل الأسماك الزيتية، على خصائص مخفضة للكوليسترول ومضادة للالتهابات.

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