اكتشاف كوكب يدور حول نجم قزم أحمر

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اكتشاف كوكب يدور حول نجم قزم أحمر

اكتشاف كوكب يدور حول نجم قزم أحمر
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المناطق_وكالات

اكتشف كوكب خارج المجموعة الشمسية تبلغ كتلته نصف كتلة الأرض، ويصل طول اليوم فيه إلى أقل من ثماني ساعات، وفقاً لما أظهرته نتائج علمية نشرت أول من أمس.

والجسم السماوي، والذي يطلق عليه اسم جي جيه 367 بي، عبارة عن كوكب صخري منخفض الكتلة نصف قطره يساوي 72% من نصف قطر كوكب الأرض وكتلته 55% من كتلة الأرض. ويقول الباحثون إنه يعتبر «أحد الكواكب الأخف وزناً من بين ما يقرب من 5 آلاف كوكب خارج المجموعة الشمسية معروفة حتى اليوم».

وتوصل إلى هذا الاكتشاف فريق دولي من العلماء بقيادة معهد أبحاث الكواكب التابع لمركز الفضاء الألماني (دي إل أر). وقال الباحث زيلارد سيزماديا إن «كثافته العالية تشير إلى أن نواة حديدية تهيمن على الكوكب».

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