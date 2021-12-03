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تجمع المدينة المنورة الصحي يحتفي باليوم العالمي للإعاقة

تجمع المدينة المنورة الصحي يحتفي باليوم العالمي للإعاقة
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المناطق _واس

دشن الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور محمد الخلاوي أمس فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للإعاقة الذى يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة وذلك يمقر العالية مول بالمدينة المنورة .

وتهدف الفعاليات التي تضمنت على أركان توعوية ومعرض مصاحب ، إلى التعريف باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة الوعي لدى المجتمع وتمكينهم من التمتع بحقوقهم والمشاركة في المجتمع بصورة كاملة ومساواة للآخرين ودمج المعاقين في جميع جوانب الحياة وكل ما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة .

وأكد الدكتور الخلاوي أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة ومشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة تأكيدًا على اهتمام المجتمع بهم .

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