تجمع المدينة المنورة الصحي يحتفي باليوم العالمي للإعاقة

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دشن الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور محمد الخلاوي أمس فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للإعاقة الذى يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة وذلك يمقر العالية مول بالمدينة المنورة .

وتهدف الفعاليات التي تضمنت على أركان توعوية ومعرض مصاحب ، إلى التعريف باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة الوعي لدى المجتمع وتمكينهم من التمتع بحقوقهم والمشاركة في المجتمع بصورة كاملة ومساواة للآخرين ودمج المعاقين في جميع جوانب الحياة وكل ما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة .

وأكد الدكتور الخلاوي أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة ومشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة تأكيدًا على اهتمام المجتمع بهم .