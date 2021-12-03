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ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، السبت 4 ديسمبر 2021، بدعم صعود المعدن الأصفر ختام تعاملات الأسبوع في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، إلى نحو 214.85 ريال (57.29 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) صباح تعاملات السبت في السعودية، إلى نحو 187.99 ريال (50.13 دولار)

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 مستهل تعاملات اليوم السبت في السعودية، إلى نحو 161.14 ريال (42.97 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم السبت، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 125.33 ريال (33.42 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم السبت، ارتفاعاً إلى نحو 6686.25 ريال (1783 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم السبت، نحو 1503.94 ريال (401.05 دولار).

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1% تقريبًا أمس الجمعة، حيث عززت حالة عدم اليقين التي أثارها متغير فيروس كورونا أوميكرون وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من جاذبية المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.9% إلى 1785.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 2012 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب على ارتفاع 1.2% إلى 1783.90 دولار.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في OANDA للسمسرة: “يستفيد الذهب من رحلة إلى الأمان حيث يخشى المستثمرون من حدوث تناقص سريع في الاحتياطي الفيدرالي ووضع COVID حيث يشكل كل من دلتا وأوميكرون خطرًا على توقعات النمو على المدى القصير”.

وتابع “يعتبر أداء الذهب في نهاية الأسبوع مهمًا لأنه يتزامن مع تسطيح المنحنى الذي يتضمن توقعات عالية لتراجع أسرع لبنك الاحتياطي الفيدرالي.”

وظلت المعنويات في الأسواق المالية الأوسع ضعيفة، حيث انخفض مؤشر ناسداك بما يزيد عن 2%، مع تباين بيانات الوظائف الأمريكية والمخاوف بشأن متغير فيروس كورونا أوميكرون.

لمزيد من دعم التوجه للذهب، انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 1.4% للمرة الأولى منذ سبتمبر/أيلول الماضي، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب بدون فوائد.

مع ذلك، كان الذهب لا يزال في طريقه لثالث خسارة أسبوعية على التوالي، بانخفاض 0.4%، حيث اتخذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نبرة متشددة بشأن خفض التحفيز وأسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات أمس الجمعة تباطؤ نمو التوظيف في الولايات المتحدة بشكل كبير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن معدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوى في 21 شهرًا عند 4.2%، مما يشير إلى أن سوق العمل يتقلص بسرعة.

من المرجح أن يقوم صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي بتسريع إنهاء برنامج شراء السندات الخاص بهم عندما يجتمعون في وقت لاحق من هذا الشهر حيث يستجيبون لسوق العمل المتشدد ويتحركون لفتح الباب أمام رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر أكثر مما توقعوا.

الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.

وبالنسبة لأسعار المعادن، فقد ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.6% لتصل إلى 22.51 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 1.1% إلى 927.07 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1.2% إلى 1802.51 دولار.