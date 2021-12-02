مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل: 4 شروط لشراء واستئجار الإبل للمشاركة في المسابقات

المناطق _ الرياض

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، عن أربعة شروط لآلية شراء واستئجار الإبل للمشاركة في مسابقات المهرجان.

وذكر نادي الإبل –عبر تويتر- أنَّ من لديه رغبة في الشراء أو الاستئجار قبل التحكيم النهائي بعد الدخول لأرض المهرجان، يشترط فيه:

ـ أن يكون مسجلًا ومشاركًا فعليًا في إحدى فئات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالنسخة السادسة.

ـ أن تتم جميع إجراءات البيع أو التأجير قبل الساعة الثامنة مساء، التي تسبق صباح العرض أمام لجنة التحكيم النهائية.

ـ يشترط في عملية التأجير أن تنقل جميع البيانات والنقاط والجائزة باسم المستأجر، مع الحضور لدى اللجنة القانونية للمهرجان لتوقيع وثيقة التأجير.

ـ يشترط في عملية الشراء إحضار وثيقة نقل الملكية معتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وحضور البائع والمشتري لدى اللجنة القانونية في المهرجان.