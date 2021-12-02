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تقرير يوناني يكشف موقف لوشيسكو من تدريب النصر

تقرير يوناني يكشف موقف لوشيسكو من تدريب النصر
https://almnatiq.net/?p=1078250
المناطق _ متابعات

في إطار مساعيها للتعاقد مع مدير فني جديد خلفا للبرتغالي بيدرو إيمانويل، استطلعت إدارة نادي النصر رأي الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني السابق لفريق الهلال، ومدرب باوك اليوناني الحالي.

وكشفت تقارير صحفية يونانية النقاب عن أن العرض النصراوي جاء بعدما سجل لوشيسكو نجاحات ملموسة مع الهلال، وهو ما جعله خيارا رئيسيا أمام مسؤولي النصر.

وقالت صحيفة «سبور تايم» اليونانية إن لوشيسكو رفض فكرة تدريب النصر من منطلق أنه الغريم التقليدي لنادي الهلال، كما رفض المدرب الروماني تدريب أي فريق في السعودية بخلاف الهلال، مؤكدا احترامه لـ«الزعيم» وإدارته وجماهيره.

ويعد رازفان لوشيسكو عضوا ذهبيا بنادي الهلال، حيث سبق له تسديد مبلغ مائة ألف ريال لينال تلك العضوية، ويصبح أول الأعضاء الذهبيين الأجانب في تاريخ الهلال والأندية السعودية.

وكان رازفان لوشيسكو قد تولى تدريب فريق الهلال اعتبارا من عام 2019 واستمر في موقعه حتى فبراير 2021. وخلال تلك الفترة، سجل المدرب الروماني اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الهلال والكرة السعودية والآسيوية على حد سواء، وذلك بعدما قاد «الزعيم» إلى تحقيق الثلاثية التاريخية، الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس الملك.

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