قرع العسل.. طعم لذيذ وفوائد صحية متعددة

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يتميز القرع العسلي أو اليقطين، بالعديد من الفوائد الصحية لاحتوائه على فيتامينات ومعادن، إضافة إلى أنه سعراته الحرارية القليلة وطعمه لذيذ، كما أنه يساهم في الحماية من السرطان ومفيد لصحة القلب.

ومن أهم فوائد القرع العسلي –وفقا لأبحاث علمية- ما يلي:

ـ يساهم في الوقاية من مرض السرطان، حيث إنه غني بمضادات الأكسدة والبيتاكاروتينات، التي تساعد في محاربة الشوارد الحرة، وتقليل فرص الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الرئة.

ـ لا يؤدي لزيادة الوزن لاحتوائه على كميات منخفضة من السعرات الحرارية، وكميات عالية من الألياف، وهو ما يؤدي للشعور بالشبع وبالتالي عدم زيادة الوزن.

ـ تحسين البصر، حيث يحتوي القرع العسلي على كميات عالية من فيتامين (أ)، مما يساعد بالحفاظ على صحة العيون وحمايتها من الأمراض .

ـ يساعد القرع العسلي على تنظيم مستويات السكر في الدم، بسبب احتوائه على الألياف الغذائية والتي تعمل على إبطاء عملية الهضم، وبالتالي التخفيف من ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام.

ـ يساعد في تقوية العظام، لاحتوائه على نسبة عالية من المنجنيز المفيد للعظام في امتصاص الكالسيوم، وكذلك احتوائه على نسبة عالية من فيتامين (ج).

ـ يساعد القرع العسلي على تعزيز المناعة، بسبب احتوائه على فيتامين (ج) والكثير من المعادن والفيتامينات التي تعمل على تقوية جهاز المناعة وتعزيز قدرة الجسم على محاربة الأمراض.

ـ تساهم بذور القرع العسلي في مكافحة الأرق، لاحتوائها على أحماض أمينية تعمل على تحفيز النوم، مثل التربتوفان.

ـ مفيد لصحة القلب والسيطرة على مستويات الكولسترول في الدم، والحماية من الجلطات القلبية والسكتات الدماغية.