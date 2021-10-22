احدث الأخبار

بدء المشروع الكشفي الوطني لتعزيز العمل التطوعي
أبرز المواد
 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك : المرحلة الأولى من “الفوترة الإلكترونية” تدخل حيز التنفيذ
أبرز المواد
 غرفة عمليات البحر الأحمر تستقبل 123 طلبًا لتسهيل إجراءات اليخوت السياحية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان ملك مملكة تايلند بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أهم الاخبار
 بريطانيا تلوِّح بورقة الأسلحة الكيميائية في وجه بشار الأسد
أبرز المواد
 كأس العرب.. «الأخضر» يواجه منتخب فلسطين في مهمة الفرصة الأخيرة
أبرز المواد
 قرع العسل.. طعم لذيذ وفوائد صحية متعددة
أبرز المواد
 تقرير يوناني يكشف موقف لوشيسكو من تدريب النصر
أبرز المواد
 أفضل 8 طرق بسيطة لتقوية جهاز المناعة
أبرز المواد
 مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل: 4 شروط لشراء واستئجار الإبل للمشاركة في المسابقات
أبرز المواد
 شاهد|| الأرصاد تنبه: موجة باردة على الرياض والشرقية
أبرز المواد
 مشروع نيوم يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
أبرز المواد
بدء المشروع الكشفي الوطني لتعزيز العمل التطوعي

بدء المشروع الكشفي الوطني لتعزيز العمل التطوعي

أبرز المواد
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك : المرحلة الأولى من “الفوترة الإلكترونية” تدخل حيز التنفيذ

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك : المرحلة الأولى من “الفوترة الإلكترونية” تدخل حيز التنفيذ

أبرز المواد
غرفة عمليات البحر الأحمر تستقبل 123 طلبًا لتسهيل إجراءات اليخوت السياحية

غرفة عمليات البحر الأحمر تستقبل 123 طلبًا لتسهيل إجراءات اليخوت السياحية

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان ملك مملكة تايلند بذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان ملك مملكة تايلند بذكرى اليوم الوطني لبلاده

أهم الاخبار

قرع العسل.. طعم لذيذ وفوائد صحية متعددة

قرع العسل.. طعم لذيذ وفوائد صحية متعددة
https://almnatiq.net/?p=1078251
المناطق _ متابعات

يتميز القرع العسلي أو اليقطين، بالعديد من الفوائد الصحية لاحتوائه على فيتامينات ومعادن، إضافة إلى أنه سعراته الحرارية القليلة وطعمه لذيذ، كما أنه يساهم في الحماية من السرطان ومفيد لصحة القلب.

ومن أهم فوائد القرع العسلي –وفقا لأبحاث علمية- ما يلي:

ـ يساهم في الوقاية من مرض السرطان، حيث إنه غني بمضادات الأكسدة والبيتاكاروتينات، التي تساعد في محاربة الشوارد الحرة، وتقليل فرص الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الرئة.

ـ لا يؤدي لزيادة الوزن لاحتوائه على كميات منخفضة من السعرات الحرارية، وكميات عالية من الألياف، وهو ما يؤدي للشعور بالشبع وبالتالي عدم زيادة الوزن.

ـ تحسين البصر، حيث يحتوي القرع العسلي على كميات عالية من فيتامين (أ)، مما يساعد بالحفاظ على صحة العيون وحمايتها من الأمراض .

ـ يساعد القرع العسلي على تنظيم مستويات السكر في الدم، بسبب احتوائه على الألياف الغذائية والتي تعمل على إبطاء عملية الهضم، وبالتالي التخفيف من ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام.

ـ يساعد في تقوية العظام، لاحتوائه على نسبة عالية من المنجنيز المفيد للعظام في امتصاص الكالسيوم، وكذلك احتوائه على نسبة عالية من فيتامين (ج).

ـ يساعد القرع العسلي على تعزيز المناعة، بسبب احتوائه على فيتامين (ج) والكثير من المعادن والفيتامينات التي تعمل على تقوية جهاز المناعة وتعزيز قدرة الجسم على محاربة الأمراض.

ـ تساهم بذور القرع العسلي في مكافحة الأرق، لاحتوائها على أحماض أمينية تعمل على تحفيز النوم، مثل التربتوفان.

ـ مفيد لصحة القلب والسيطرة على مستويات الكولسترول في الدم، والحماية من الجلطات القلبية والسكتات الدماغية.

روابط ذات صلة

طبيب عيون: خضار اليقطين يحمي من الإصابة بأمراض العين المزمنة

طبيب عيون: خضار اليقطين يحمي من الإصابة بأمراض العين المزمنة

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة